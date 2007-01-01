Характеристики товара
Описание
Стул "Сэтл" в черной матовой экокоже — это элегантный и современный элемент мебели, который идеально впишется в интерьер кафе или ресторана, создавая атмосферу стиля и комфорта. Его конструкция выполнена из дерева гевея в тон ореха, что придает изделию не только прочность, но и эстетическую привлекательность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина570 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес6.3 кг
- Материал каркасагевея
- Цветсерый, орех
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет