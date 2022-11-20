Стул Аваллон

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Стул Аваллон

4.1
11 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Цвета: чёрный

Габариты упаковки: 0,79*0,32*0,65

Объем упаковки, м3: 0,164

Масса упаковки: 15.4

Количество в упаковке: 1

Каркас из чёрного износостойкого пластика (полипропилен), спинка с прочной сетчатой тканью, с подпоркой под поясницу; Сиденье: поролон 6 см + прочная ткань; Подлокотники и крестовина - пластик, колёсики полиуритановые, механизм "Butterfly locking"

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