Стул Аваллон
11 190 ₽
Цвета: чёрный
Габариты упаковки: 0,79*0,32*0,65
Объем упаковки, м3: 0,164
Масса упаковки: 15.4
Количество в упаковке: 1
Каркас из чёрного износостойкого пластика (полипропилен), спинка с прочной сетчатой тканью, с подпоркой под поясницу; Сиденье: поролон 6 см + прочная ткань; Подлокотники и крестовина - пластик, колёсики полиуритановые, механизм "Butterfly locking"
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