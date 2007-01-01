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Стул Блейз велюр молочный

Артикул: CH-074-535
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материалы и стиль

Стул Блейз — это сочетание современного стиля и элегантной классики, которое идеально впишется в любой интерьер. Каркас выполнен из прочного металла, что гарантирует долговечность и надежность. Обивка из велюра молочного оттенка придает стулу утонченность, а мягкость ткани создает ощущение тепла и уюта.

Комфорт и эргономика
Стул оснащен полукруглой широкой спинкой и мягким сиденьем, которые обеспечивают удобство при посадке. Высота сиденья составляет 48 см, что подходит для стандартных обеденных столов. Отсутствие подлокотников и плавные линии делают стул более компактным и универсальным.

Дополнительные характеристики
Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, что подчеркивает его прочность. Ножки снабжены подпятниками, которые защищают пол от царапин и повышают устойчивость. Благодаря лаконичному дизайну, обеденный стул идеально подойдет для кухни, гостиной, кафе или бара, добавляя стиль и комфорт в любое помещение.

Антивандальный велюр для владельцев домашних животных
Обивка из велюра обладает антивандальными свойствами, что делает его отличным выбором для владельцев домашних животных. Велюр имеет плотное и короткое ворсовое покрытие, которое сложно зацепить когтями. Благодаря своей структуре не оставляет видимых следов от когтей и устойчив к царапинам. Даже при активном воздействии велюр долго сохраняет аккуратный и привлекательный вид, делая его практичным выбором для дома с животными. Ворс велюра меньше притягивает шерсть, и её легко удалить с поверхности обычной щёткой или пылесосом, упрощая уход за мебелью.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Габариты упаковки для логистики810
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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