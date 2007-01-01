Характеристики товара
Описание
Благодаря актуальному и функциональному дизайну барные стулья Меган будут прекрасным дополнением в интерьере кухни, ресторана или кафе.
Лаконичный дизайн с полукруглой спинкой в нежной велюровой обивке придется по душе любителям комфорта и уюта.
Каркас стульев металлический, ножки выполнены в черном цвете, прекрасно впишутся в любой современный дизайн интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина400 мм
- Высота930 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья330 мм
- Высота до сиденья170 мм
- Вес5.35 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки300 мм
- Вес упаковки12.25 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Габариты упаковки для логистики560
- Изделия стопируютсяНет