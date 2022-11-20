Характеристики товара
Описание
Регулируемый пластиковый барный стул с удобной подножкой и дизайном, который стал мировым хитом. Барный стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт. Материал сиденья — акрил ABS. Рекомендован для использования в домашних условиях.
Каркас: хромированная сталь.
Обивка: PP пластик
Ширина: 42
Глубина: 43,5
Высота: 66-87
Высота сиденья: 55-76
Нагрузка: 100 кг.
База: 385 мм.
Вес: 5,2 кг.
Китай
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 54х46х26
Объем: 0,0645
Вес: 6,0 кг.
Основные характеристики
- Высота660/870 мм
- Высота до сиденья550/760 мм
- Ширина420 мм
- Глубина435 мм
- Вес5.2 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветкрасный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки540 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки260 мм
- Объём упаковки0.06 м3
- Вес упаковки6 кг