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Стул барный Бомба красный

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Стул барный Бомба серебристый

Характеристики товара

Описание

Регулируемый пластиковый барный стул с удобной подножкой и дизайном, который стал мировым хитом. Барный стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт. Материал сиденья — акрил ABS. Рекомендован для использования в домашних условиях.

Каркас: хромированная сталь.
Обивка: PP пластик
Ширина: 42
Глубина: 43,5
Высота: 66-87
Высота сиденья: 55-76
Нагрузка: 100 кг.
База: 385 мм.
Вес: 5,2 кг.
Китай

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 54х46х26

Объем: 0,0645

Вес: 6,0 кг.

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Основные характеристики

  • Высота660/870 мм
  • Высота до сиденья550/760 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина435 мм
  • Вес5.2 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки260 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки6 кг

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