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Стул барный Нэльсон, зеленый

Артикул: CH-049-500
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина485 мм
  • Высота905 мм
  • Глубина470 мм
  • Вес4.75 кг
  • Материалпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый

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