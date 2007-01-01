Характеристики товара
Описание
Каркас: дерево
Высота: 87см
Ширина: 40см
Глубина: 48см
Высота сиденья: 49см
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Каркас: дерево
Высота: 87см
Ширина: 40см
Глубина: 48см
Высота сиденья: 49см
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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