Характеристики товара
Описание
Стул вращается на 180*
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина590 мм
- Высота930 мм
- Цветбежевый, хромированный
Стул вращается на 180*
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Lili, хром металл, стопируемый, зеленый
Стул офисный Самба, MAKRO 032, подлокотники-лак, цвет каркаса-серебро