Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Lime, серый, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Lime, серый, антрацит
11 оценок
5 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Lime, серый, антрацит - фото 1Стул Lime, серый, антрацит - фото 2Стул Lime, серый, антрацит - фото 3Стул Lime, серый, антрацит - фото 4Стул Lime, серый, антрацит - фото 5

Стул Lime, серый, антрацит

Артикул: CH-083-109
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина437 мм
  • Глубина484 мм
  • Высота900 мм
  • Вес7.26 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Tolix, цвет по RAL
Фотография товара Стул Tolix, цвет по RAL от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Tolix, черный
Фотография товара Кресло Tolix, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

СТУЛ LIME С ПЛАСТИКОВЫМ СИДЕНИЕМ – СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД В УЧЕБНОЙ МЕБЕЛИ! Идеальное решение для образовательных пространств, включая школы, центры дополнительного образования, дошкольные учреждения, университеты, колледжи, академии, библиотеки и актовые залы.



Мы предлагаем мебель для учреждений образования - высокого качества, с прекрасной эргономикой, инновационным дизайном, которая соответствует всем требованиям безопасности и ГОСТ РФ.



Стул с цельнопластиковым ученическим сидением стал ВЫБОРОМ ДЕПАРТАМЕТНТА ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ Г. МОСКВЫ по оснащению школ мебелью с 2025 года



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
Ученический стул полностью соответствует требованиям ГОСТ 11016-93 (ИСО 5970-79) и занесен в Реестр Минпромторга РФ



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Сиденье выполнено из утолщенного пластика с армирующими добавками, что значительно увеличивает его жесткость и надежность. Надежный металлический каркас стула выполнен из плоскоовальной трубы и покрыт порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Каждый стул проходит строгие испытания на устойчивость, выдерживая более 50 000 циклов нагружения "сел-встал", что гарантирует его долговечность даже при интенсивном использовании.
Максимальная нагрузка на стул 130 кг



АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА СИДЕНЬЯ способствует правильной осанке и снижает усталость во время занятий. На спинке предусмотрено отверстие для руки, что делает перемещение стула простым и удобным.



РЕГУЛИРОВКА ПО ГРУППЕ РОСТА
Функция регулировки по высоте обеспечивает комфортное положение и поможет в выработке правильной осанки. Регулируются по высоте на 5-7 группы роста. В каждую упаковку стула вложены наклейки с номерами ростовых групп — вы можете использовать их для удобной маркировки.



ДЕМПФЕРЫ на каркасе предотвращают повреждение поверхности столешницы при установке стула на стол.



ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАГЛУШКИ нижних опор каркаса предотвращают царапины на полу во время эксплуатации стула и травмобезопасны.



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ростовые группы: 5-7
Регулировка по высоте: да
Механизм регулировки по высоте - телескопический
Материал каркаса: металл (плоскоовальная труба)
Материал сиденья: пластик
Высота изделия /регулируемая/: 820-860-900 мм (с фиксацией на ростовые группы).
Тип поставки: разборный
Нагрузка на стул – до 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина437 мм
  • Глубина484 мм
  • Высота900 мм
  • Вес7.26 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, антрацит

Параметры упаковки

  • Вес упаковки3.99 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Эвита зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эвита зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99040
21 490 ₽Оптовая цена

Стул Эвита зеленый

26
В наличии 58 шт.В пути 50 шт.
Настоящее фото товара Стул Nano2, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стул Nano2

133
Настоящее фото товара Кресло Фортуна, выпуклая спинка, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Кресло Фортуна, выпуклая спинка

49
Фотография товара Madrid Кожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Madrid Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
53 290
Оптовая цена

Madrid Кожа Черный

46
В наличии 5 шт.
Фотография товара Leo CF Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Leo CF Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена

Leo CF Экокожа Серый

141
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES M СИРЕНЕВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES M СИРЕНЕВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES M СИРЕНЕВЫЙ

128
Фотография товара Стул Kora, зеленый,черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kora, зеленый,черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Стул Kora, зеленый,черный каркас

97
В наличии 21 шт.
Фотография товара Барный табурет Кален, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кален, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Барный табурет Кален, белый

7
В наличии 21 шт.
Фотография товара Стул DENVER, коричневый велюр HLR-49/черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул DENVER, коричневый велюр HLR-49/черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул DENVER, коричневый велюр HLR-49/черный

6
Фотография товара Стул Iso 008, ткань серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Iso 008, ткань серая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Стул Iso 008, ткань серая

10
В наличии 687 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на барный стул, треугольная строчка, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на барный стул, треугольная строчка, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Чехол на барный стул, треугольная строчка, серый

45
Фотография товара Каркас стула Ricco от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Ricco, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590

Каркас стула Ricco

12
Настоящее фото товара Тележка лофт Envoy, произведённого компанией ChiedoCover
от42 090
Оптовая цена

Тележка лофт Envoy

13
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев Arkulla, произведённого компанией ChiedoCover
от43 890
Оптовая цена

Тележка для складных стульев Arkulla

7
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31
Фотография товара Чехол Е06 на стул Eames, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е06 на стул Eames, горчичный

33
Настоящее фото товара Каркас для стула С11, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Каркас для стула С11

44
Настоящее фото товара Стол Удупи боковой на роликах, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Стол Удупи боковой на роликах, коричневый

30
В наличии 1 шт.
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
14 900

Тележка для малых прямоугольных столов

35
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49

Другие товары из раздела стулья на металлокаркасе

Фотография товара Стул Belfast, голубой, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Belfast, голубой, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Стул Belfast, голубой, ножки черные

15
В наличии 88 шт.
Настоящее фото товара Стул Edinburgh, темно- бежевый, ножки дерево, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Edinburgh, темно- бежевый, ножки дерево

6
В наличии 164 шт.
Фотография товара Стул Лион плетеный из роупа, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион плетеный из роупа, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Стул Лион плетеный из роупа, бирюзовый

9
Фотография товара Барный стул Марсель плетеный из роупа, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Марсель плетеный из роупа, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 490
Оптовая цена

Барный стул Марсель плетеный из роупа, темно- серый

8
Фотография товара Стул Амстердам плетеный из роупа, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амстердам плетеный из роупа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Стул Амстердам плетеный из роупа, серый

8
Фотография товара Диего стул плетеный из роупа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диего стул плетеный из роупа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 890
Оптовая цена

Диего стул плетеный из роупа, коричневый

9
Фотография товара Стул Drezden, рогожка Jazz 05 brown, ножки металл, Ral 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Drezden, рогожка Jazz 05 brown, ножки металл, Ral 9005, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Стул Drezden, рогожка Jazz 05 brown, ножки металл, Ral 9005

12
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Табурет Рондо, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
990

Табурет Рондо, бордовый

15
Настоящее фото товара Табурет Рондо, каркас черный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
990

Табурет Рондо, каркас черный, оранжевый

12
New
Фотография товара Стул Крок, рогожка montana 273, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Крок, рогожка montana 273, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 55034
5 350 ₽

Стул Крок, рогожка montana 273, каркас серебро

5
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стул Lime, серый, антрацит
Стул Lime, серый, антрацит
5 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на барный стул, треугольная строчка, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на барный стул, треугольная строчка, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Чехол на барный стул, треугольная строчка, серый

45
Фотография товара Каркас стула Ricco от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Ricco, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590

Каркас стула Ricco

12
Настоящее фото товара Тележка лофт Envoy, произведённого компанией ChiedoCover
от42 090
Оптовая цена

Тележка лофт Envoy

13
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев Arkulla, произведённого компанией ChiedoCover
от43 890
Оптовая цена

Тележка для складных стульев Arkulla

7

Акции для вас

Новость от 09.03.2023 Легкость и прозрачность
Легкость и прозрачность

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 26.09.2018 Ткань Спандекс - выбор для банкетного текстиля
Ткань Спандекс - выбор для банкетного текстиля

Характеристики и особенности

Новость от 29.08.2018 Снова в школу с ChiedoCover
Снова в школу с ChiedoCover

От компании ChiedoCover традиционная скидка на тематическую продукцию – ВСЕ столы, парты, скамейки. Для тренинговых центров, автошкол и других учебных заведений для взрослых учащихся актуальна скидка на стулья с пюпитрами и подлокотниками.