Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина530 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Вес4.5 кг
- Объем0.045 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Цветсиреневый
- Страна изготовленияКитай
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