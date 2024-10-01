Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный пластиковый Milano, тортора - фото 1Стул полубарный пластиковый Milano, тортора - фото 2Стул полубарный пластиковый Milano, тортора - фото 3Стул полубарный пластиковый Milano, тортора - фото 4

Стул полубарный пластиковый Milano, тортора

Артикул: CH-067-352
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухни
Фотография товара Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухни от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Флэш черный
Фотография товара Стул барный Флэш черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул полностью выполнен из технополимера, армированного стекловолокном. Легко штабелируемый до 9 шт. - это универсальное решение для наружных условий, таких как пляжные бары и высокие столики на улице.

Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина475 мм
  • Глубина465 мм
  • Высота875 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес3,5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалтехнополимер
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки680 мм
  • Высота упаковки1060 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Вес упаковки21.70 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый

409
Фотография товара Стул прозрачный Алегра янтарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Алегра янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Стул прозрачный Алегра янтарный

47
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Vermont от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vermont, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Стул Vermont

50
Фотография товара Кресло пластиковое Arthur, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Arthur, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Кресло пластиковое Arthur, белый

50
Фотография товара СТУЛ EAMES HR КРЕМОВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR КРЕМОВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR КРЕМОВЫЙ

128
Настоящее фото товара Стул на кантилевере Class, произведённого компанией ChiedoCover
от20 190
Оптовая цена

Стул на кантилевере Class

36
Настоящее фото товара Кресло Альберто, белое, подушка серая, произведённого компанией ChiedoCover
19 090
Оптовая цена

Кресло Альберто, белое, подушка серая

58
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стул барный Нэльсон, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Нэльсон, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Стул барный Нэльсон, белый

49
ХитРаспродажа
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый , золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый , золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69017
5 590 ₽

Стул Кьявари пластиковый , золотой

11
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Фламинго, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Фламинго, серое

11
В наличии 30 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Бант 12, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от250

Бант 12, золотой

32
Фотография товара Стол барный Octopus Bar, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Octopus Bar, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Стол барный Octopus Bar, белый

15
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, фиолетовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, фиолетовая

48
Фотография товара Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла

36
Фотография товара Чехол Е07 на стул Eames, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 338

Чехол Е07 на стул Eames, коричневый

35
New
Фотография товара Стол пластиковый барный Torino от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый барный Torino, произведённого компанией ChiedoCover
от30 590
Оптовая цена

Стол пластиковый барный Torino

10
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная

35
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см

41
В наличии 2 шт.
Фотография товара Бант 12 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бант 12, произведённого компанией ChiedoCover
от170

Бант 12

33
Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, мятный

8
В наличии 15 шт.

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Кресло пластиковое Ara Lounge, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Ara Lounge, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое Ara Lounge, зеленый

33
Фотография товара Кресло пластиковое Artemis, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое Artemis, темно-серый

45
Фотография товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул прозрачный детский Baby Elizabeth фиолетовый

32
Фотография товара Стул барный Бомба фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Бомба фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул барный Бомба фиолетовый

41
Настоящее фото товара Стул прозрачный на полозьях Gliss красный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена

Стул прозрачный на полозьях Gliss красный

32
Фотография товара Стул полубарный Masters белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Masters белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790
Оптовая цена

Стул полубарный Masters белый

37
Фотография товара СТУЛ MARCEL, РОСС ЛАВГРОУВ STYLE от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ MARCEL, РОСС ЛАВГРОУВ STYLE, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

СТУЛ MARCEL, РОСС ЛАВГРОУВ STYLE

50
Фотография товара Стул полубарный Фаро, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Фаро, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Стул полубарный Фаро, бежевый

31
Распродажа
Фотография товара Стул Диамант пластиковый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диамант пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99021
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Диамант пластиковый, белый

48
Распродажа
Фотография товара Стул барный FRANKFURT черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный FRANKFURT черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99035
10 690 ₽Оптовая цена

Стул барный FRANKFURT черный

36
В наличии 54 шт.В пути 100 шт.

Товар в корзине

Стул полубарный пластиковый Milano, тортора
Стул полубарный пластиковый Milano, тортора
от 10 190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Бант 12, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от250

Бант 12, золотой

32
Фотография товара Стол барный Octopus Bar, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Octopus Bar, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Стол барный Octopus Bar, белый

15
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, фиолетовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, фиолетовая

48
Фотография товара Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла

36