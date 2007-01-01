Характеристики товара
Описание
COLLEGE - современный дизайн для школьного и офисного сегмента.Сиденье выполнено из высококачественного итальянского пластика. Эргономичная спинка обеспечивает оптимальный комфорт.Поворотное основание на 4-колесных опорах, удобная корзина для хранения вещей, прочный планшет для письма из полиуретана с ламинированной поверхностью — это самая инновационная версия коллекции COLLEGE.Благодаря использованию высококачественных материалов стулья долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид.Стул может быть, выполнен на пяти вариантах каркаса и доступен для заказа в 6 различных цветах пластика. Под заказ с Италии (при заказе от 500 шт.) может быть исполнен в любом цвете по раскладке RAL, что сделает Ваш интерьер неповторимым.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина470 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет