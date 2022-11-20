Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес8 кг
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.15 м3
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стол круглый EAMES DSW D80 черный
Стол обеденный Денвер
Стол Цезарь
Стол DSW D80 бежевый
Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо
Журнальный столик Каинда, белый муар