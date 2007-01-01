Характеристики товара
Описание
Стильный и комфортный стул, идеально подходящий для создания уютной атмосферы в ресторанах, отелях и кафе.Преимущества:
- Современный дизайн: Лаконичный силуэт и актуальные цвета гармонично впишутся в любой интерьер.
- Прочность и долговечность: Каркас из металла обеспечивает надежность и устойчивость к интенсивной эксплуатации.
- Комфорт: Оптимальная глубина сиденья и удобные подлокотники гарантируют комфортное времяпрепровождение для ваших гостей.
- Износостойкая обивка: Ткань обладает высокой устойчивостью к истиранию, легко чистится.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина600 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Цвет ножекчерный
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет