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Стул Vente, рогожка vinuela 17, ножки металл RAL 9005 - фото 1Стул Vente, рогожка vinuela 17, ножки металл RAL 9005 - фото 2Стул Vente, рогожка vinuela 17, ножки металл RAL 9005 - фото 3Стул Vente, рогожка vinuela 17, ножки металл RAL 9005 - фото 4Стул Vente, рогожка vinuela 17, ножки металл RAL 9005 - фото 5Стул Vente, рогожка vinuela 17, ножки металл RAL 9005 - фото 6Стул Vente, рогожка vinuela 17, ножки металл RAL 9005 - фото 7Стул Vente, рогожка vinuela 17, ножки металл RAL 9005 - фото 8
Реальное изображение товара 1 Стул Vente, рогожка vinuela 17, ножки металл RAL 9005 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Vente, рогожка vinuela 17, ножки металл RAL 9005 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Vente, рогожка vinuela 17, ножки металл RAL 9005 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Vente, рогожка vinuela 17, ножки металл RAL 9005 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Vente, рогожка vinuela 17, ножки металл RAL 9005 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Vente, рогожка vinuela 17, ножки металл RAL 9005 производства ChiedoCover
+4Реальное изображение товара 7 Стул Vente, рогожка vinuela 17, ножки металл RAL 9005 производства ChiedoCover
NEW

Стул Vente, рогожка vinuela 17, ножки металл RAL 9005

Артикул: CH-077-595
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный и комфортный стул, идеально подходящий для создания уютной атмосферы в ресторанах, отелях и кафе.

Преимущества:
  • Современный дизайн: Лаконичный силуэт и актуальные цвета гармонично впишутся в любой интерьер.
  • Прочность и долговечность: Каркас из металла обеспечивает надежность и устойчивость к интенсивной эксплуатации.
  • Комфорт: Оптимальная глубина сиденья и удобные подлокотники гарантируют комфортное времяпрепровождение для ваших гостей.
  • Износостойкая обивка: Ткань обладает высокой устойчивостью к истиранию, легко чистится.
Этот стул станет отличным решением для обновления интерьера вашего заведения и подчеркнет его индивидуальность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Цвет ножекчерный
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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