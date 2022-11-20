Товар в корзине. Перейти
Стул Акрюм, массив дуба, темно-коричневый - фото 1Стул Акрюм, массив дуба, темно-коричневый - фото 2Стул Акрюм, массив дуба, темно-коричневый - фото 3Стул Акрюм, массив дуба, темно-коричневый - фото 4

Стул Акрюм, массив дуба, темно-коричневый

Артикул: CH-051-033
11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Акрюм, массив дуба, сиденье оранжевая кожа
Стул Акрюм, массив дуба, сиденье оранжевая кожа
Следующий Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа
Стул Акрюм, массив дуба, сиденье оранжевая кожа

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина567 мм
  • Глубина532 мм
  • Высота743 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Материал сиденьякожа
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Распродажа
Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьемНастоящее фото товара Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89019
4 790 ₽
315

Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем

Стул Моника с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Моника с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
19 290
Оптовая цена
67

Стул Моника с подлокотниками

В наличии 2 шт.
Стул ЭшлиНастоящее фото товара Стул Эшли, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
89

Стул Эшли

Настоящее фото товара Стул деревянный Абель вишня / вишня, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
49

Стул деревянный Абель вишня / вишня

В наличии 11 шт.
Стул деревянный Rosi cappuccino / brownНастоящее фото товара Стул деревянный Rosi cappuccino / brown, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
42

Стул деревянный Rosi cappuccino / brown

В наличии 5 шт.
Стул деревянный Vastra cappuccino / brownНастоящее фото товара Стул деревянный Vastra cappuccino / brown, произведённого компанией ChiedoCover
9 100
Оптовая цена
45

Стул деревянный Vastra cappuccino / brown

Распродажа
Стул деревянный Лауро патина золото / бежевый тесьма 11Настоящее фото товара Стул деревянный Лауро патина золото / бежевый тесьма 11, произведённого компанией ChiedoCover
12 69021
15 984 ₽Оптовая цена
43

Стул деревянный Лауро патина золото / бежевый тесьма 11

В наличии 4 шт.
Стул Джон черная матовая экокожа + орехНастоящее фото товара Стул Джон черная матовая экокожа + орех, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
42

Стул Джон черная матовая экокожа + орех

В наличии 30 шт.
Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орехНастоящее фото товара Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена
45

Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех

В наличии 30 шт.
Стул Калифорния массив дуба (цвет орех)Настоящее фото товара Стул Калифорния массив дуба (цвет орех), произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
32

Стул Калифорния массив дуба (цвет орех)

С этим товаром покупают

ХитРаспродажа
Стол Лидер 9, D80см, белыйНастоящее фото товара Стол Лидер 9, D80см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59019
3 190 ₽
467

Стол Лидер 9, D80см, белый

В наличии 69 шт.
Стол Лидер 5, 1800x800Настоящее фото товара Стол Лидер 5, 1800x800, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
471

Стол Лидер 5, 1800x800

Стол ЛИРА-3, 2000/2500x1000Настоящее фото товара Стол ЛИРА-3, 2000/2500x1000, произведённого компанией ChiedoCover
48 990
Оптовая цена
100

Стол ЛИРА-3, 2000/2500x1000

Стол ОРИОН-6, D900Настоящее фото товара Стол ОРИОН-6, D900, произведённого компанией ChiedoCover
30 790
Оптовая цена
190

Стол ОРИОН-6, D900

Стол ОРИОН-9, коричневый, 1000x1000Настоящее фото товара Стол ОРИОН-9, коричневый, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
35 090
Оптовая цена
193

Стол ОРИОН-9, коричневый, 1000x1000

Стол обеденный АктанНастоящее фото товара Стол обеденный Актан, произведённого компанией ChiedoCover
85 890
Оптовая цена
185

Стол обеденный Актан

Распродажа
Стол раздвижной Вейв, дуб натуральный + черный, массивНастоящее фото товара Стол раздвижной Вейв, дуб натуральный + черный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
58 9901
59 090 ₽Оптовая цена
144

Стол раздвижной Вейв, дуб натуральный + черный, массив

Другие товары из раздела деревянные стулья с подлокотниками

Стул-кресло Венское Классик, без подушкиНастоящее фото товара Стул-кресло Венское Классик, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
80

Стул-кресло Венское Классик, без подушки

Стул-кресло ВенскоеНастоящее фото товара Стул-кресло Венское, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена
63

Стул-кресло Венское

Стул-кресло Кантри, без подушкиНастоящее фото товара Стул-кресло Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
92

Стул-кресло Кантри, без подушки

Настоящее фото товара Стул-кресло Венское Классик, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
70

Стул-кресло Венское Классик

Стул С-10, с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул С-10, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена
47

Стул С-10, с подлокотниками