Стул Gorg с подлокотниками, зелёный
Стул Gorg с подлокотниками, зелёный
5 оценок
4 190
Стул Gorg с подлокотниками, зелёный

Стул Gorg с подлокотниками, зелёный

Артикул: CH-083-128
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота790 мм
  • Вес4.00 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Форма стула напоминает волну, словно стул создан для чтения книги о приключениях на море или наслаждения закатом на уютной террасе дома, сада, кафе или ресторана.



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Стул выполнен из полипропилена с армирующими добавками, благодаря которым повышается жесткость и надежность. Изделие устойчиво к ударным воздействиям, а также негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин.



Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, стул хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С. При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.



ИСПЫТАНИЯ СТУЛЬЕВ
Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Выдерживает продолжительные нагрузки - максимальная статическая нагрузка 200 кг.



ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Удобная форма спинки и широкое сиденье обеспечивают комфортную посадку и дарят новые ощущения во время отдыха.



ШТАБЕЛИРУЮТСЯ максимально по 2 штуки, что облегчает хранение и использование.



ВАЖНО! Для штабелирования стульев, нужно повернуть стул на 45 градусов и разместить между подлокотниками нижнего стула. Для извлечения стула из штабеля действия повторить в обратном порядке.



ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота790 мм
  • Вес4.00 кг
  • Материалпластик
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.62 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товара
Другие товары из раздела стулья с подлокотниками

Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Самба, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59023
5 890 ₽

Стул-кресло Самба, зеленый

53
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, серо-голубой/белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, серо-голубой/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59030
6 490 ₽

Стул Самба, серо-голубой/белый, каркас - шампань

50
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, синий/белый, каркас - белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, синий/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59030
6 490 ₽

Стул Самба, синий/белый, каркас - белый

57
Хит
Фотография товара Стул Самба, черный, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, черный, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59023
5 890 ₽

Стул Самба, черный, каркас черный

479
Фотография товара Madrid Кожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Madrid Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
53 290
Оптовая цена

Madrid Кожа Черный

46
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стул Престиж черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Престиж черный

56
Распродажа
Фотография товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 59022
13 490 ₽Оптовая цена

Барный стул КЕЛЬН, рогожка синий

51
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, черная рогожка, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, черная рогожка, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59023
5 890 ₽

Стул Самба, черная рогожка, каркас черный

41
Фотография товара Стул Gorg с подлокотниками, пастельно-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gorg с подлокотниками, пастельно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Gorg с подлокотниками, пастельно-голубой

12
Фотография товара Стул Gorg с подлокотниками, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gorg с подлокотниками, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Gorg с подлокотниками, розовый

6

Стул Gorg с подлокотниками, зелёный
Стул Gorg с подлокотниками, зелёный
4 190
