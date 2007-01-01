Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Gorg с подлокотниками, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Gorg с подлокотниками, желтый
14 оценок
4 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Gorg с подлокотниками, желтый - фото 1Стул Gorg с подлокотниками, желтый - фото 2Стул Gorg с подлокотниками, желтый - фото 3Стул Gorg с подлокотниками, желтый - фото 4Стул Gorg с подлокотниками, желтый - фото 5

Стул Gorg с подлокотниками, желтый

Артикул: CH-083-131
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота790 мм
  • Вес4.00 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул EpokS черный, пластик
Фотография товара Стул EpokS черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Форма стула напоминает волну, словно стул создан для чтения книги о приключениях на море или наслаждения закатом на уютной террасе дома, сада, кафе или ресторана.



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Стул выполнен из полипропилена с армирующими добавками, благодаря которым повышается жесткость и надежность. Изделие устойчиво к ударным воздействиям, а также негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин.



Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, стул хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С. При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.



ИСПЫТАНИЯ СТУЛЬЕВ
Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Выдерживает продолжительные нагрузки - максимальная статическая нагрузка 200 кг.



ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Удобная форма спинки и широкое сиденье обеспечивают комфортную посадку и дарят новые ощущения во время отдыха.



ШТАБЕЛИРУЮТСЯ максимально по 2 штуки, что облегчает хранение и использование.



ВАЖНО! Для штабелирования стульев, нужно повернуть стул на 45 градусов и разместить между подлокотниками нижнего стула. Для извлечения стула из штабеля действия повторить в обратном порядке.



ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота790 мм
  • Вес4.00 кг
  • Материалпластик
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.62 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Акция
Фотография товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от4 9909
5 480 ₽

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем

44
Фотография товара Стул Агонданж, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Агонданж, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул Агонданж, белый

57
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ)

49
Фотография товара Барный стул САРАГОСА, велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул САРАГОСА, велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Барный стул САРАГОСА, велюр розовый

44
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка графит, произведённого компанией ChiedoCover
от10 59022
13 490 ₽Оптовая цена

Барный стул КЕЛЬН, рогожка графит

51
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул Канани ножки дерево, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Канани ножки дерево, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена

Стул Канани ножки дерево, бежевый

55
Фотография товара Cтул Брю, черный велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Брю, черный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Cтул Брю, черный велюр

12
В наличии 36 шт.
Фотография товара Кресло Samba, кожзам серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Samba, кожзам серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло Samba, кожзам серый

9
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), белый

13
New
Фотография товара Полукресло Dolche, велюр Furla 230, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Dolche, велюр Furla 230, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59059
15 890 ₽

Полукресло Dolche, велюр Furla 230, ножки бук, морилка старинный орех

6
В наличии 1 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Транспортировочный чехол для прямоугольного стола от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол для прямоугольного стола, произведённого компанией ChiedoCover
от1 370

Транспортировочный чехол для прямоугольного стола

40
Фотография товара Каркас стула Брин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Брин, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Каркас стула Брин

40
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

47
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31
Фотография товара Чехол на табурет уплотненный, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет уплотненный, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Чехол на табурет уплотненный, сиреневый

45
Фотография товара Каркас стула Ricco от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Ricco, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590

Каркас стула Ricco

12
Фотография товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
29 390
Оптовая цена

Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»

8
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Фотография товара Чехол на табурет, без поролона, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на табурет, без поролона, бордовый

39
Распродажа
Фотография товара Каркас стула Кросс кантри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Кросс кантри, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5904
5 790 ₽

Каркас стула Кросс кантри

37

Другие товары из раздела стулья с подлокотниками

Фотография товара Стул Цесена с подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Цесена с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от37 390
Оптовая цена

Стул Цесена с подушкой

40
Фотография товара Стул Мирэлла Лайт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мирэлла Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул Мирэлла Лайт

51
Распродажа
Фотография товара Стул офисный Simona голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Simona голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49044
25 490 ₽Оптовая цена

Стул офисный Simona голубой

26
В наличии 44 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, зеленый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, зеленый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59030
6 490 ₽

Стул Самба, зеленый/белый, каркас - серебро

56
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, синий, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, синий, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59023
5 890 ₽

Стул Самба, синий, каркас серебро

43
В наличии
Фотография товара Monaco Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Monaco Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
46 590
Оптовая цена

Monaco Экокожа Черный

50
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стул Абри, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Абри, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена

Стул Абри, серый

49
В наличии 5 шт.
Фотография товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка коричневая

49
В наличии 53 шт.
Фотография товара Стул Абвиль, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Абвиль, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Стул Абвиль, белый

47
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Авранш, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Авранш, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стул Авранш, черный

41
В наличии 18 шт.

Товар в корзине

Стул Gorg с подлокотниками, желтый
Стул Gorg с подлокотниками, желтый
4 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Транспортировочный чехол для прямоугольного стола от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол для прямоугольного стола, произведённого компанией ChiedoCover
от1 370

Транспортировочный чехол для прямоугольного стола

40
Фотография товара Каркас стула Брин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Брин, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Каркас стула Брин

40
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

47
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31

Акции для вас

Новость от 08.10.2018 Выставка HoReCa Казань
Выставка HoReCa Казань

24-26 октября в столице Татарстана будет проведена выставка для представителей гостиничного бизнеса. На этой выставке запланирована эксклюзивная деловая программа с интерактивными мастер-классами.

Новость от 30.05.2018 Последние скидки в мае
Последние скидки в мае

Всем, кто планировал приобрести наши изделия, или не планировал, а просто любовался и мечтал - с 18 по 21 мая включительно действует щедрое предложение: Скидка в 20%. Всем. На все.

Новость от 04.09.2025 Деревянные стулья
Деревянные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности