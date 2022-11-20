Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина540 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Вес6.5 кг
- Объем0.069 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Цветрозовый
- Страна изготовленияКитай
Стул обеденный Batista, мятный
Стул обеденный Batista, зеленый
Стул обеденный Batista, серый
Стул вращающийся Сеул велюр светло-серый
Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый
Стул вращающийся Сеул велюр темно-серый
Стул с подлокотниками Брюссель велюр зелёный
Стул с подлокотниками Брюссель велюр пыльно-розовый
Стул с подлокотниками Брюссель велюр серый
Стул с подлокотниками Брюссель велюр тёмно-серый