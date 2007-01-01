Характеристики товара
Описание
Аристократический комплект мебели «Пеланги», изготовленный из натурального ротанга, отличное решение для летних веранд, террас и садовых площадок различного стилевого решения. Ротанговый каркас, узорчатое плетение и оригинальный текстиль обеспечивают изделию не только прочность, но и индивидуальный характер. Данная модель удачно впишется в интерьер как загородного дома или дачи, так и дополнит дизайн современной городской квартиры. Идеальный вариант для ценителей стильной мебели! Подушки к комплекту можно купить дополнительно.
Материал: каркас - натуральный ротанг (высший сорт),
столешница - закалённое стекло.
Размеры:
кресло 62х65х86 см,
столик - 70х70х56 см
Габариты и вес упаковок:
1x60x60 (1.00 кг) - 1 уп.
64x64x61 (4.00 кг) - 1 уп.
67x64x79 (3.00 кг) - 4 уп
Объем: 1,608464
Вес: 17 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота610 мм
- Диаметр640 мм
- Материалротанг
- Цветжелтый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет