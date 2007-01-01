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Настоящее фото товара Комплект для отдыха «Пеланги» (мёд), произведённого компанией ChiedoCover
Комплект для отдыха «Пеланги» (мёд)
38 оценок
52 190
Товар в корзине. Перейти
Комплект для отдыха «Пеланги» (мёд) - фото 1Комплект для отдыха «Пеланги» (мёд) - фото 2Комплект для отдыха «Пеланги» (мёд) - фото 3Комплект для отдыха «Пеланги» (мёд) - фото 4Комплект для отдыха «Пеланги» (мёд) - фото 5Комплект для отдыха «Пеланги» (мёд) - фото 6

Комплект для отдыха «Пеланги» (мёд)

Артикул: CH-022-407
38 оценок
Основные характеристики
  • Высота610 мм
  • Диаметр640 мм
  • Материалротанг
  • Цветжелтый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Комплект для отдыха Вояж на 5 персоны от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Аристократический комплект мебели «Пеланги», изготовленный из натурального ротанга, отличное решение для летних веранд, террас и садовых площадок различного стилевого решения. Ротанговый каркас, узорчатое плетение и оригинальный текстиль обеспечивают изделию не только прочность, но и индивидуальный характер. Данная модель удачно впишется в интерьер как загородного дома или дачи, так и дополнит дизайн современной городской квартиры. Идеальный вариант для ценителей стильной мебели! Подушки к комплекту можно купить дополнительно.

Материал: каркас - натуральный ротанг (высший сорт),

столешница - закалённое стекло.

Размеры:

кресло 62х65х86 см,

столик - 70х70х56 см

Габариты и вес упаковок:

1x60x60 (1.00 кг) - 1 уп.

64x64x61 (4.00 кг) - 1 уп.

67x64x79 (3.00 кг) - 4 уп

Объем: 1,608464

Вес: 17 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота610 мм
  • Диаметр640 мм
  • Материалротанг
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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