Характеристики товара
Описание
Возможно покрытие атмосферостойким лаком для применения на летних верандах, беседках и площадках.
Стоимость покрытия составит 10% от стоимости изделия.
Данная продукция не предназначена для использования вне помещения
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина550 мм
- Высота900 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал сиденьяткань, фанера
- Материал каркасамассив дуба
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки970 мм
- Объём упаковки0.32 м3
- Изделия стопируютсяНет