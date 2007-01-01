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Стул Бреман, дуб

Артикул: CH-076-703
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Ницца от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

   Каркас стула Бремен / Дуб выполнен из массива дуба и покрыт маслом или лаком на выбор. Обивка может быть любой, на выбор заказчика. В стандартном исполнении данный стул имеет 13 вариантов крашения ног. Все стулья серии Бремен / Дуб оснащены резиновыми подпятниками.

Возможно покрытие атмосферостойким лаком для применения на летних верандах, беседках и площадках.
Стоимость покрытия составит 10% от стоимости изделия.

*Данный стул в цвете Выбеленный дуб и Прованс маслом не покрывается!



Данная продукция не предназначена для использования вне помещения

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал сиденьяткань, фанера
  • Материал каркасамассив дуба

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки970 мм
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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