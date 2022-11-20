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Стул Кай + бежево-коричневая ткань + орех

Артикул: CH-034-518
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерский стул Кай ‒ удачное приобретение для любого интерьера, выполненного как в классическом стиле, так и модернистском. Его необычная геометрия и цветовое решение ‒ результат творческих поисков знаменитого датского художника Кая Кристиансена, который внес большой вклад в обновление концепции скандинавского дизайна.

В основе конструкции – дерево гевея. Этот тип древесины относят к твердым породам и ставят в один ряд с тиком за прочность и способность выдерживать очень большую нагрузку. Гевея устойчива к перепадам температуры и повышенной влажности, что особенно ценно в условиях российского климата.

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Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Высота720 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес9.1 кг
  • ОбивкаТкань
  • Цветбежевый, коричневый

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