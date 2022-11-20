Характеристики товара
Описание
Высота: 840 мм
Высота до сиденья: 450 мм
Ширина: 430 мм
Глубина: 410 мм
Материал: массив березы
Вес: 2.7 кг
Высота: 840 мм
Высота до сиденья: 450 мм
Ширина: 430 мм
Глубина: 410 мм
Материал: массив березы
Вес: 2.7 кг
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Рок синий
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная