Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Lime, белый, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Lime, белый, антрацит
8 оценок
6 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Lime, белый, антрацит - фото 1Стул Lime, белый, антрацит - фото 2Стул Lime, белый, антрацит - фото 3

Стул Lime, белый, антрацит

Артикул: CH-083-113
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина437 мм
  • Глубина484 мм
  • Высота900 мм
  • Вес7.26 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Tolix, цвет по RAL
Фотография товара Стул Tolix, цвет по RAL от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Tolix, черный
Фотография товара Кресло Tolix, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

СТУЛ LIME С ПЛАСТИКОВЫМ СИДЕНИЕМ – СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД В УЧЕБНОЙ МЕБЕЛИ! Идеальное решение для образовательных пространств, включая школы, центры дополнительного образования, дошкольные учреждения, университеты, колледжи, академии, библиотеки и актовые залы.



Мы предлагаем мебель для учреждений образования - высокого качества, с прекрасной эргономикой, инновационным дизайном, которая соответствует всем требованиям безопасности и ГОСТ РФ.



Стул с цельнопластиковым ученическим сидением стал ВЫБОРОМ ДЕПАРТАМЕТНТА ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ Г. МОСКВЫ по оснащению школ мебелью с 2025 года



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
Ученический стул полностью соответствует требованиям ГОСТ 11016-93 (ИСО 5970-79) и занесен в Реестр Минпромторга РФ



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Сиденье выполнено из утолщенного пластика с армирующими добавками, что значительно увеличивает его жесткость и надежность. Надежный металлический каркас стула выполнен из плоскоовальной трубы и покрыт порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Каждый стул проходит строгие испытания на устойчивость, выдерживая более 50 000 циклов нагружения "сел-встал", что гарантирует его долговечность даже при интенсивном использовании.
Максимальная нагрузка на стул 130 кг



АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА СИДЕНЬЯ способствует правильной осанке и снижает усталость во время занятий. На спинке предусмотрено отверстие для руки, что делает перемещение стула простым и удобным.



РЕГУЛИРОВКА ПО ГРУППЕ РОСТА
Функция регулировки по высоте обеспечивает комфортное положение и поможет в выработке правильной осанки. Регулируются по высоте на 5-7 группы роста. В каждую упаковку стула вложены наклейки с номерами ростовых групп — вы можете использовать их для удобной маркировки.



ДЕМПФЕРЫ на каркасе предотвращают повреждение поверхности столешницы при установке стула на стол.



ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАГЛУШКИ нижних опор каркаса предотвращают царапины на полу во время эксплуатации стула и травмобезопасны.



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ростовые группы: 5-7
Регулировка по высоте: да
Механизм регулировки по высоте - телескопический
Материал каркаса: металл (плоскоовальная труба)
Материал сиденья: пластик
Высота изделия /регулируемая/: 820-860-900 мм (с фиксацией на ростовые группы).
Тип поставки: разборный
Нагрузка на стул – до 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина437 мм
  • Глубина484 мм
  • Высота900 мм
  • Вес7.26 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки3.99 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Фрак, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул Фрак, красный

54
Распродажа
Фотография товара Стул Lili, хром металл, стопируемый, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lili, хром металл, стопируемый, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
2 99041
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Lili, хром металл, стопируемый, зеленый

140
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59030
6 490 ₽

Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань

59
Фотография товара Стул Пекин Гранд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пекин Гранд, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул Пекин Гранд

113
Фотография товара Барный стул Camp от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Camp, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Барный стул Camp

146
В наличии 46 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул TEDDY BASSA от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул TEDDY BASSA, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99024
6 490 ₽Оптовая цена

Стул TEDDY BASSA

99
Распродажа
Фотография товара Барный стул Арканес, золотая база, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Арканес, золотая база, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89032
9 990 ₽Оптовая цена

Барный стул Арканес, золотая база, велюр фиолетовый

89
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Бекал черный / матовый черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бекал черный / матовый черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Бекал черный / матовый черный

44
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул RS487-A от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RS487-A, произведённого компанией ChiedoCover
от27 890
Оптовая цена

Стул RS487-A

72
Фотография товара Стул Мидас, черный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мидас, черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул Мидас, черный, хром

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Каркас барного стула Bloomsbury от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас барного стула Bloomsbury, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Каркас барного стула Bloomsbury

7
Фотография товара Новогодний колпак 02 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Новогодний колпак 02, произведённого компанией ChiedoCover
320
Оптовая цена

Новогодний колпак 02

32
Фотография товара Тележка лофт Smooth от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Smooth, произведённого компанией ChiedoCover
от65 290
Оптовая цена

Тележка лофт Smooth

15
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

47
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Распродажа
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, белый глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от96014
1 110 ₽Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, белый глянец

10
Фотография товара Чехол 01 на стул Кьявари, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол 01 на стул Кьявари, красный

47
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Whisper, произведённого компанией ChiedoCover
32 690
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Whisper

12
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Party, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Party

9
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31

Другие товары из раздела стулья на металлокаркасе

Распродажа
Фотография товара Стул Аква, велюр Monaco 01, металл 32*18 RAL 1036 муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аква, велюр Monaco 01, металл 32*18 RAL 1036 муар, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49022
5 690 ₽

Стул Аква, велюр Monaco 01, металл 32*18 RAL 1036 муар

11
Фотография товара Стул поворотный Соренто Стиль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул поворотный Соренто Стиль, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул поворотный Соренто Стиль

7
Настоящее фото товара Стул Athens, белый, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена

Стул Athens, белый

9
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул Бордо плетеный из роупа, ткань темно-серая 027 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бордо плетеный из роупа, ткань темно-серая 027, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990
Оптовая цена

Стул Бордо плетеный из роупа, ткань темно-серая 027

15
Любой цвет
Фотография товара Стул Tolix Soft, черный, экокожа коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix Soft, черный, экокожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79060
6 890 ₽

Стул Tolix Soft, черный, экокожа коричневая

5
Распродажа
Фотография товара Стул Vente, велюр Velutto 41, с логотипом, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vente, велюр Velutto 41, с логотипом, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 29053
8 990 ₽

Стул Vente, велюр Velutto 41, с логотипом, фиолетовый

9
Настоящее фото товара Стул Саф-Ина, каркас серебро, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Стул Саф-Ина, каркас серебро, бежевый

5
Настоящее фото товара Табурет Вегас, каркас серебро, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
790

Табурет Вегас, каркас серебро, светло-бежевый

15
Настоящее фото товара Табурет Вегас, каркас серебро, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
790

Табурет Вегас, каркас серебро, бежевый

6
Фотография товара Стул Frey, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Frey, белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090

Стул Frey, белый

14
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стул Lime, белый, антрацит
Стул Lime, белый, антрацит
6 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Каркас барного стула Bloomsbury от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас барного стула Bloomsbury, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Каркас барного стула Bloomsbury

7
Фотография товара Новогодний колпак 02 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Новогодний колпак 02, произведённого компанией ChiedoCover
320
Оптовая цена

Новогодний колпак 02

32
Фотография товара Тележка лофт Smooth от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Smooth, произведённого компанией ChiedoCover
от65 290
Оптовая цена

Тележка лофт Smooth

15
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

47

Акции для вас

Новость от 28.05.2018 Мы его ждали - и оно наступило!
Мы его ждали - и оно наступило!

В первые дни лета предлагаем скидку до 10% на весь ассортимент нашей компании.

Новость от 28.06.2023 Пластиковые столы, Акция
Пластиковые столы, Акция

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 22.10.2018 Правильная стирка тканей
Правильная стирка тканей

Стирка тканей габардин, журавинка, ричард и мати