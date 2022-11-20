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Стул Лион, велюр кремовый

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Характеристики товара

Описание

Стул кухонный Лион с велюровой обивкой можно использовать в комплекте с обеденным или письменным столом, а также как самостоятельный предмет обстановки. Модель подходит для современных и смешанных интерьеров. Сидение и спинка выполнены из многослойной фанеры. Материал имеет идеально ровную поверхность, отличается прочностью и долговечностью. Для изделий с каркасом из фанеры рекомендована эксплуатация в сухих закрытых помещениях. Сидение обтянуто мебельным велюром – приятным на ощупь износостойким, гигроскопичным материалом. Ткань обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания. Ножки изготовлены из металла и окрашены в цвет натурального дерева.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 83*55*49
Вес брутто: 28 кг.
Объем: 0,22

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки28 кг

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