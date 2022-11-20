Характеристики товара
Описание
Стул кухонный Лион с велюровой обивкой можно использовать в комплекте с обеденным или письменным столом, а также как самостоятельный предмет обстановки. Модель подходит для современных и смешанных интерьеров. Сидение и спинка выполнены из многослойной фанеры. Материал имеет идеально ровную поверхность, отличается прочностью и долговечностью. Для изделий с каркасом из фанеры рекомендована эксплуатация в сухих закрытых помещениях. Сидение обтянуто мебельным велюром – приятным на ощупь износостойким, гигроскопичным материалом. Ткань обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания. Ножки изготовлены из металла и окрашены в цвет натурального дерева.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 83*55*49
Вес брутто: 28 кг.
Объем: 0,22
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Ширина500 мм
- Глубина560 мм
- Вес6.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка130 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки28 кг