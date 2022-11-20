Характеристики товара
Описание
Производство: Россия
Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Производство: Россия
Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром
|Размеры(ДхВхШ)
|Кат.1
|Кат.2
|Кат.3
|Кат.4
|Кат.5
|Кресло
|94х80х76
|13690
|14590
|15490
|16390
|17190
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Карнавал сиреневое + синее
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