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Кресло Visit Lux SKS - фото 1

Кресло Visit Lux SKS

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Производство: Россия

Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром


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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Размеры(ДхВхШ) Кат.1 Кат.2 Кат.3 Кат.4 Кат.5
Кресло 94х80х76 13690 14590 15490 16390 17190

Популярные варианты обивки

Кресло Visit Lux SKS - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Visit Lux SKS - обивка в цвете 0909
Кресло Visit Lux SKS - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Visit Lux SKS - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Visit Lux SKS - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Visit Lux SKS - обивка в цвете CreamCream
Кресло Visit Lux SKS - обивка в цвете 666666
Кресло Visit Lux SKS - обивка в цвете 0404
Кресло Visit Lux SKS - обивка в цвете ecruecru
Кресло Visit Lux SKS - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Visit Lux SKS - обивка в цвете 1414
Кресло Visit Lux SKS - обивка в цвете 88
Кресло Visit Lux SKS - обивка в цвете 4141
Кресло Visit Lux SKS - обивка в цвете 2626
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