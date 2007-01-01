Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Франкфурт бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Франкфурт бежевый
26 оценок
3 39050
6 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Франкфурт бежевый - фото 1Стул Франкфурт бежевый - фото 2Стул Франкфурт бежевый - фото 3Стул Франкфурт бежевый - фото 4
Распродажа

Стул Франкфурт бежевый

Артикул: CH-014-305
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Анна, бежевый
Фотография товара Стул Анна, бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Infinity черный
Фотография товара Стул Infinity черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Франкфурт бежевый, сиденье из сочетания пластика и экокожи, ножки деревянные

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес4.5 кг
  • Максимальная нагрузка1000 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Вес упаковки20 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики53710
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Eames W серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames W серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Eames W серый

47
Фотография товара Стул 06114АМ салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06114АМ салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул 06114АМ салатовый

97
В наличии 24 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, тортора

47
Фотография товара Стул пластиковый Simple gray от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Simple gray, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Simple gray

12
  • белый
  • серый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Дюн, белый, с подушкой, ноги белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Дюн, белый, с подушкой, ноги белые, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый Дюн, белый, с подушкой, ноги белые

15
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул складной Семман Ван Н, черный, гладкий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Семман Ван Н, черный, гладкий, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена

Стул складной Семман Ван Н, черный, гладкий

11
  • белый
  • черный, металлический
  • коричневый, металлический
  • серый, металлический
В наличии 156 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ), синий

8
Настоящее фото товара Стул Колледж (на черной крестовине со столиком), красный, произведённого компанией ChiedoCover
63 990
Оптовая цена

Стул Колледж (на черной крестовине со столиком), красный

13
  • желтый
  • оранжевый
  • красный
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 39024
27 890 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), малиновый

15
Распродажа
Фотография товара Стул К5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 59024
31 990 ₽Оптовая цена

Стул К5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), серый

9
  • желтый
  • черный
  • серый
  • бежевый

С этим товаром покупают

Фотография товара Бант 05, спандекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бант 05, спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
от240

Бант 05, спандекс

41
Фотография товара Подушка сиденья Комфорт для дивана высокого Флоу, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Комфорт для дивана высокого Флоу, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Подушка сиденья Комфорт для дивана высокого Флоу, темный хаки

7
  • Подушка сиденья Комфорт для дивана высокого Флоу, темный хаки
  • серый
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar

13
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, серая

9
  • серый
  • желтый
  • голубой
Хит
Фотография товара Чехол для стола 05, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 29036
1 990 ₽

Чехол для стола 05, белый

36
Распродажа
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 2/010101 гладь белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 2/010101 гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover
от63065
1 790 ₽Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 2/010101 гладь белая

14
Фотография товара Столик пластиковый для лежака Rodi кофе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый для лежака Rodi кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Столик пластиковый для лежака Rodi кофе

46
  • белый
  • Столик пластиковый для лежака Rodi антрацит
  • бежевый
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, желтая

14
  • серый
  • желтый
  • голубой
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49026
1 990 ₽

Чехол для стола 05, красный

13
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая

44

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Кресло пластиковое Bora, белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Кресло пластиковое Bora, белое

57
  • черный
  • белый
  • бежевый
В наличии 19 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Кэрмен, белый/ красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Кэрмен, белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена

Кресло пластиковое Кэрмен, белый/ красный

41
  • красный, белый
  • черный, прозрачный
  • белый, фиолетовый
  • коричневый, черный
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стул Форли лимонный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Форли лимонный

47
Фотография товара Лаунж-кресло пластиковое Folio, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж-кресло пластиковое Folio, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Лаунж-кресло пластиковое Folio, белый

33
  • белый
  • бежевый
  • зеленый
  • коричневый
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Бернардо, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бернардо, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 7902
5 890 ₽Оптовая цена

Стул Бернардо, черный

38
  • серый
  • черный
Настоящее фото товара Стул Сайлас, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул Сайлас, белый

9
  • белый
  • черный
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Гелис, темно-серый без подушки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Гелис, темно-серый без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
5 29034
7 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Гелис, темно-серый без подушки

7
  • черный
  • темно-серый
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Такео, пластик нежно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такео, пластик нежно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99043
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Такео, пластик нежно-розовый

26
  • бежевый
  • розовый
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Рэйс (НА 4 НОЖКАХ - БЛЭК), зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99024
14 290 ₽Оптовая цена

Стул Рэйс (НА 4 НОЖКАХ - БЛЭК), зеленый

7
Распродажа
Фотография товара Стул Теннот, пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Теннот, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 99038
7 990 ₽

Стул Теннот, пластик, черный

26
  • белый
  • черный
  • коричневый
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Стул Франкфурт бежевый
Стул Франкфурт бежевый
от 3 390
6 690 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Бант 05, спандекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бант 05, спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
от240

Бант 05, спандекс

41
Фотография товара Подушка сиденья Комфорт для дивана высокого Флоу, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Комфорт для дивана высокого Флоу, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Подушка сиденья Комфорт для дивана высокого Флоу, темный хаки

7
  • Подушка сиденья Комфорт для дивана высокого Флоу, темный хаки
  • серый
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar

13
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, серая

9
  • серый
  • желтый
  • голубой

Акции для вас

Новость от 01.04.2025 Новинка сезона!
Новинка сезона!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.06.2025 🔥 НОВИНКИ ПЛАСТИКОВЫХ СТУЛЬЕВ СО СКИДКОЙ!
🔥 НОВИНКИ ПЛАСТИКОВЫХ СТУЛЬЕВ СО СКИДКОЙ!

Перейдите, чтобы узнать подробности