1 коробка / 4 шт.
Габариты: 70*43*52
Вес брутто: 20,000
Обьем: 0,190
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Кьявари Медный, деревянный
Кресло Форс
Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый
Стул Venice латте
Стул Spoon горчичный
Стул Кавагоэ серый, черный
Стул Кавагоэ мятный, белый
Стул Кавалла желтый, черный
Стул Кавалла голубой, белый
Стул Казатин красный
Стул Казатин белый
Стул Казатин бук
Стул Кавалла венге