Стул Frankfurt бежевый

9 оценок

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Стул Frankfurt бежевый

4.9
4 990 ₽5 990 ₽
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Стул DSW синий
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Стул Frankfurt бирюзовый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 70*43*52

Вес брутто: 20,000

Обьем: 0,190

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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