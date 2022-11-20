Стул Меган, велюр с ромбами черный

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Меган, велюр с ромбами черный

4.5
6 990 ₽9 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Меган, велюр с ромбами фисташковый
Стул Меган, велюр с ромбами фисташковый
Следующий Стул Меган, велюр светло-розовый
Стул Меган, велюр светло-розовый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 65*56*48

Вес брутто: 15,600

Объем: 0,170

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина520 мм
  • Ширина490 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота825 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Скатерть Pryanosti габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
10

Скатерть Pryanosti габардин

Настоящее фото товара Скатерть Issy, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
12

Скатерть Issy

Настоящее фото товара Скатерть Tabatha зеленый, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
7

Скатерть Tabatha зеленый, рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Limoni саржа, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
10

Скатерть Limoni саржа

Скатерть BambooНастоящее фото товара Скатерть Bamboo, произведённого компанией ChiedoCover
от1 770
Оптовая цена
8

Скатерть Bamboo

Скатерть Padua жаккардНастоящее фото товара Скатерть Padua жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
8

Скатерть Padua жаккард

Настоящее фото товара Скатерть Лен, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
14

Скатерть Лен, зеленый

Другие товары из раздела

Стул Меган, велюр светло-серыйНастоящее фото товара Стул Меган, велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99026
7 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Меган, велюр светло-серый

В наличии 3 шт.
Стул Меган, велюр светло-серый/ белые ножкиНастоящее фото товара Стул Меган, велюр светло-серый/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99026
7 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Меган, велюр светло-серый/ белые ножки

В наличии 1 шт.
Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
108Хит

Стул Кьявари Белый, деревянный

В наличии 66 шт.
Стул Кьявари Черный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5908
3 890 ₽
13

Стул Кьявари Черный, деревянный