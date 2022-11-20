Стул Меган, велюр с ромбами пыльно-голубой

9 оценок

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Стул Меган, велюр с ромбами пыльно-голубой

4.6
5 990 ₽9 490 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Меган, велюр с ромбами пыльно-розовый/ белые ножки
Стул Меган, велюр с ромбами пыльно-розовый/ белые ножки
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 65*56*48

Вес брутто: 15,600

Объем: 0,170

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Основные характеристики

  • Глубина520 мм
  • Ширина490 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота825 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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