Стул Меган велюр с ромбами бежевый

10 оценок

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Стул Меган велюр с ромбами бежевый

4.3
6 990 ₽9 490 ₽
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Стул Меган велюр пыльно-голубой
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Стул Меган, велюр с ромбами бежевый/ белые ножки

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 65*56*48

Вес брутто: 15,600

Объем: 0,170

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Основные характеристики

  • Глубина520 мм
  • Ширина490 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота825 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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