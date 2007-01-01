Характеристики товара
Описание
Габариты упаковки :
Количество изделий в упаковке: 1-2 шт
Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 5-10 кг
Количество изделий в упаковке: 3-5 шт
Ширина: 780 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 1050 мм
Объем: 0.46 м³
Вес: 15-20 кг
Полностью в разборе в коробке
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина510 мм
- Высота840 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес5 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасабук, массив дерева
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки820 мм
- Высота упаковки740 мм
- Глубина упаковки100 мм
- Вес упаковки5 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет