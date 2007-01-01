Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина540 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья550 мм
- Вес5.5 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Тип ножекконусные
- Цветсерый, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки450 мм
- Высота упаковки860 мм
- Объём упаковки0.25 м3
- Изделия стопируютсяНет