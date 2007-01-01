Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул на металлокаркасе Майк светло-серый / черный
Стул на металлокаркасе Майк светло-серый / черный
14 оценок
7 090
Стул на металлокаркасе Майк светло-серый / черный

Артикул: CH-081-649
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет ножек - черный; Ширина - 45; Глубина - 54; Высота - 86; Ширина сиденья - 45; Глубина сиденья - 39; Высота сиденья - 55;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья550 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекконусные
  • Цветсерый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки860 мм
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Стул на металлокаркасе Майк светло-серый / черный
Стул на металлокаркасе Майк светло-серый / черный
7 090
