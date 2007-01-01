Характеристики товара
Описание
Мягкий кухонный стул Noemi подойдёт тем, кто ценит комфорт во всех его проявлениях, в том числе и за обеденным столом. Удобная конструкция стула позволяет разместиться на нём и ребёнку, и взрослому. Каркас и ножки металлические черного цвета, выдерживают большую нагрузку. Наличие подпятников предохраняющих от царапания пола. Спинка даёт возможность сохранить удобное положение тела во время обеда. Сиденье и спинка обиты прочным и ярким велюром, в качестве наполнителя используется плотный и упругий поролон. Модель представлена в зелёном, оранжевом, бирюзовом, желтом, коричневом и белом вариантах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина580 мм
- Высота910 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес4,55 кг
- Материал сиденьяткань, поролон
- Материал каркасаметалл
- Цветоранжевый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки790 мм
- Вес упаковки4.55 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет