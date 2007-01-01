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Настоящее фото товара Стул Noemi, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Noemi, оранжевый
91 оценка
от 7 490
Стул Noemi, оранжевый - фото 1Стул Noemi, оранжевый - фото 2Стул Noemi, оранжевый - фото 3Стул Noemi, оранжевый - фото 4Стул Noemi, оранжевый - фото 5Стул Noemi, оранжевый - фото 6

Стул Noemi, оранжевый

Артикул: CH-029-966
91 оценка
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкий кухонный стул Noemi подойдёт тем, кто ценит комфорт во всех его проявлениях, в том числе и за обеденным столом. Удобная конструкция стула позволяет разместиться на нём и ребёнку, и взрослому. Каркас и ножки металлические черного цвета, выдерживают большую нагрузку. Наличие подпятников предохраняющих от царапания пола. Спинка даёт возможность сохранить удобное положение тела во время обеда. Сиденье и спинка обиты прочным и ярким велюром, в качестве наполнителя используется плотный и упругий поролон. Модель представлена в зелёном, оранжевом, бирюзовом, желтом, коричневом и белом вариантах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес4,55 кг
  • Материал сиденьяткань, поролон
  • Материал каркасаметалл
  • Цветоранжевый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки790 мм
  • Вес упаковки4.55 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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