Характеристики товара
Описание
Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.
Высота ножек:66 см.
Материал ножек:сращенный массив дуба, тон натуральный;
Материал основания:сращенный массив дуба, тон натуральный;
Обивка:Отсутствует;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина460 мм
- Высота870 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья660 мм
- Вес6.6 кг
- Материалдуб
- Материал каркасадуб
- Цветнатуральный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет