Характеристики товара
Описание
Изготовлен из прочного погодостойкого пластика с имитацией плетения натурального ротанга;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
армирован стекловолокном;
штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;
Количество в упаковке: 4 шт.
Объем упаковки: 0.383 м3
Вес брутто: 27 кг
Размер упаковки: 450х640х1330 мм
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина450 мм
- Высота1080 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Вес5,7 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Страна изготовленияТурция