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Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, белый - фото 1Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, белый - фото 2Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, белый - фото 3Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, белый - фото 4Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, белый - фото 5Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, белый - фото 6

Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, белый

Артикул: CH-052-747
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изготовлен из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;

Количество в упаковке: 4 шт.

Объем упаковки: 0.282 м3

Вес брутто: 22 кг

Размер упаковки: 460х680х900 мм

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес4,5 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

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