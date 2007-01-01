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Настоящее фото товара Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, белый
14 оценок
13 090
Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, белый - фото 1Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, белый - фото 2Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, белый - фото 3Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, белый - фото 4Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, белый - фото 5Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, белый - фото 6

Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, белый

Артикул: CH-052-747
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья650 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Изготовлен из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;

Количество в упаковке: 4 шт.

Объем упаковки: 0.282 м3

Вес брутто: 22 кг

Размер упаковки: 460х680х900 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес4,5 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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