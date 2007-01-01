Характеристики товара
Описание
Плавная форма сиденья и спинки обеспечивают комфортную посадку. Красивая строчка на внутренней стороне велюровой обивки, эргономичная спинка, аккуратное исполнение и качественные материалы. Ножки выполнены из металла.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина500 мм
- Высота900 мм
- Ширина сиденья435 мм
- Глубина сиденья330 мм
- Высота до сиденья600 мм
- Вес5.5 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материалвелюр
- Цветкоричневый
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Вес упаковки11 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Габариты упаковки для логистики500
- Изделия стопируютсяНет