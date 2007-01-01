Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Джанго велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Джанго велюр коричневый
26 оценок
6 390
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Джанго велюр коричневый - фото 1Стул полубарный Джанго велюр коричневый - фото 2Стул полубарный Джанго велюр коричневый - фото 3Стул полубарный Джанго велюр коричневый - фото 4

Стул полубарный Джанго велюр коричневый

Артикул: CH-052-068
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья435 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул полубарный Барбара велюр терракотовый
Фотография товара Стул полубарный Барбара велюр терракотовый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Флэш черный
Фотография товара Стул барный Флэш черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Плавная форма сиденья и спинки обеспечивают комфортную посадку. Красивая строчка на внутренней стороне велюровой обивки, эргономичная спинка, аккуратное исполнение и качественные материалы. Ножки выполнены из металла.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья435 мм
  • Глубина сиденья330 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Вес5.5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материалвелюр
  • Цветкоричневый
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Габариты упаковки для логистики500
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Барный стул Бакнер черный регулируемый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Бакнер черный регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Барный стул Бакнер черный регулируемый

43
  • белый, коричневый
  • черный, хромированный
Фотография товара Стул КАПРИ 24-3 полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 24-3 полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
12 790
Оптовая цена

Стул КАПРИ 24-3 полубарный

48
Фотография товара Барный стул Crack Black регулируемый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Crack Black регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Барный стул Crack Black регулируемый

143
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул полубарный Бакчар, белый/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Бакчар, белый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул полубарный Бакчар, белый/ черный

38
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул полубарный Тревер, ткань ниагара от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Тревер, ткань ниагара, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Стул полубарный Тревер, ткань ниагара

85
  • оранжевый
  • синий
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49069
46 160 ₽

Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см

70
Распродажа
Фотография товара Стул барный ТОЛИКС ВУД со спинкой желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный ТОЛИКС ВУД со спинкой желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19039
9 990 ₽Оптовая цена

Стул барный ТОЛИКС ВУД со спинкой желтый

26
Фотография товара Стул полубарный Dave латте с жаккардом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Dave латте с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от15 090
Оптовая цена

Стул полубарный Dave латте с жаккардом

37
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул полубарный Джанго велюр серый высота сиденья 60 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Джанго велюр серый высота сиденья 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стул полубарный Джанго велюр серый высота сиденья 60 см

26
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул барный Hawaii, велюр Velutto 48, ножки металл черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Hawaii, велюр Velutto 48, ножки металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590

Стул барный Hawaii, велюр Velutto 48, ножки металл черный муар

14
  • серый, черный
  • оранжевый

Другие товары из раздела полубарные стулья

Фотография товара Стул полубарный Тоник бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Тоник бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Стул полубарный Тоник бежевый, черный

15
  • бежевый, черный
  • черный, темно-серый
  • коричневый, черный
Фотография товара Стул полубарный Флеир розовый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Флеир розовый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 290
Оптовая цена

Стул полубарный Флеир розовый, черный

15
Настоящее фото товара Стул Элис Бар скуар полубарный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Элис Бар скуар полубарный, бежевый

13
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Кесей темно-бирюзовый с серой экокожей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Кесей темно-бирюзовый с серой экокожей, произведённого компанией ChiedoCover
9 09044
15 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Кесей темно-бирюзовый с серой экокожей

26
  • бирюзовый
  • коричневый
  • серый
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Minnie, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Minnie, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 79028
7 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Minnie, серый

26
  • черный
  • бежевый
  • серый
  • коричневый
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Лукас 3, латте, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Лукас 3, латте, букле, произведённого компанией ChiedoCover
28 29035
43 490 ₽

Стул полубарный Лукас 3, латте, букле

8
  • терракот
  • серый
  • бежевый
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стул полубарный Тодд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Тодд, произведённого компанией ChiedoCover
28 190

Стул полубарный Тодд

12
В наличии 49 шт.
Фотография товара Стул полубарный Лейзи, букле, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Лейзи, букле, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Стул полубарный Лейзи, букле, светло-серый

26
В наличии 8 шт.В пути 69 шт.
Фотография товара Стул полубарный Лейзи, букле, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Лейзи, букле, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Стул полубарный Лейзи, букле, терракотовый

26
В наличии 70 шт.В пути 84 шт.
Фотография товара Стул Дрезден, полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дрезден, полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
10 550

Стул Дрезден, полубарный

11
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стул полубарный Джанго велюр коричневый
Стул полубарный Джанго велюр коричневый
от 6 390
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как выбрать стулья на металлокаркасе для кухни?
Как выбрать стулья на металлокаркасе для кухни?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 25.05.2026 Уличные стулья Чиедо
Уличные стулья Чиедо

Перейдите, чтобы узнать подробности