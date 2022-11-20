Товар в корзине. Перейти

Стул Pulsante, светло-коричневый

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Pulsante, темно-серый
Стул Pulsante, темно-серый
Следующий Стул Pulsante, тёмно-коричневый
Стул Pulsante, темно-серый

Характеристики товара

Описание

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 16.5
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.228

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина520 мм
  • Материал каркасабук
  • Цветкоричневый

Похожие товары

Стул Pulsante, тёмно-коричневыйНастоящее фото товара Стул Pulsante, тёмно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
13

Стул Pulsante, тёмно-коричневый

В наличии 41 шт.
Стул Tulip белый, с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Tulip белый, с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
5

Стул Tulip белый, с белой подушкой

Стул Tulip белый, с красной подушкойНастоящее фото товара Стул Tulip белый, с красной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
12

Стул Tulip белый, с красной подушкой

В наличии 41 шт.
Стул Tulip белый, с черной подушкойНастоящее фото товара Стул Tulip белый, с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
6

Стул Tulip белый, с черной подушкой

В наличии 15 шт.
Стул UNO, белый Настоящее фото товара Стул UNO, белый , произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
13

Стул UNO, белый

Стул UNO, красныйНастоящее фото товара Стул UNO, красный, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
10

Стул UNO, красный

В наличии 3 шт.
Стул UNO, черныйНастоящее фото товара Стул UNO, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
11

Стул UNO, черный

Стул на колесах Perfecto Roll, белая экокожаНастоящее фото товара Стул на колесах Perfecto Roll, белая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
8

Стул на колесах Perfecto Roll, белая экокожа

Стул на колесах Perfecto Roll, бирюзовая экокожаНастоящее фото товара Стул на колесах Perfecto Roll, бирюзовая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
8

Стул на колесах Perfecto Roll, бирюзовая экокожа

Стул на колесах Perfecto Roll, жёлтая экокожаНастоящее фото товара Стул на колесах Perfecto Roll, жёлтая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
15

Стул на колесах Perfecto Roll, жёлтая экокожа

Другие товары из раздела

Стул на колесах Perfecto Roll, розовая экокожаНастоящее фото товара Стул на колесах Perfecto Roll, розовая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
8

Стул на колесах Perfecto Roll, розовая экокожа

Стул на колесах Perfecto Roll, серая экокожаНастоящее фото товара Стул на колесах Perfecto Roll, серая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
6

Стул на колесах Perfecto Roll, серая экокожа

Стул на колесах Perfecto Roll, фиолетовая экокожаНастоящее фото товара Стул на колесах Perfecto Roll, фиолетовая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
6

Стул на колесах Perfecto Roll, фиолетовая экокожа

Стул на колесах Perfecto Roll, черная экокожаНастоящее фото товара Стул на колесах Perfecto Roll, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
12

Стул на колесах Perfecto Roll, черная экокожа

Стул офисный Тейлор экокожа бежевыйНастоящее фото товара Стул офисный Тейлор экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99045
8 990 ₽Оптовая цена
8

Стул офисный Тейлор экокожа бежевый

В наличии 100 шт.
Стул Хит 25мм с полкой для бумагНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
14

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг

Стул Офисный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
10

Стул Офисный с пюпитром

С этим товаром покупают

Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smokeНастоящее фото товара Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99051
45 990 ₽Оптовая цена
14

Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke

Стол ARNOНастоящее фото товара Стол ARNO, произведённого компанией ChiedoCover
28 290
Оптовая цена
12

Стол ARNO

Обеденный стол Bauhaus, хромНастоящее фото товара Обеденный стол Bauhaus, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
Оптовая цена
7

Обеденный стол Bauhaus, хром

Настоящее фото товара Стол Арья, белый/ дуб монтана, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
Оптовая цена
6

Стол Арья, белый/ дуб монтана

Стол фитомодуль суккулент ХониНастоящее фото товара Стол фитомодуль суккулент Хони, произведённого компанией ChiedoCover
28 090
Оптовая цена
10

Стол фитомодуль суккулент Хони

Настоящее фото товара Стол Вега D110, раскладной Дуб Шерман коньяк/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
17 900
Оптовая цена
8

Стол Вега D110, раскладной Дуб Шерман коньяк/ черный каркас

Комплект мебели Аврора, 4 стула, бежевыйНастоящее фото товара Комплект мебели Аврора, 4 стула, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
69 290
Оптовая цена
15

Комплект мебели Аврора, 4 стула, бежевый