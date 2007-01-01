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Настоящее фото товара Стул Ремеди, каркас черный, велюр графит, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ремеди, каркас черный, велюр графит
12 оценок
2 690
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Стул Ремеди, каркас черный, велюр графит - фото 1Стул Ремеди, каркас черный, велюр графит - фото 2Стул Ремеди, каркас черный, велюр графит - фото 3

Стул Ремеди, каркас черный, велюр графит

Артикул: CH-079-267
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота900 мм
  • Материал сиденьявелюр
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стулья обеденные великолепно сочетают в себе стиль и комфорт. Сиденья покрыты велюровой тканью. Она приятна на ощупь и обеспечивает дополнительный комфорт во время приема пищи. Высокая спинка стульев обеспечивает поддержку спины и позволяет сидеть за столом длительное время без дискомфорта.

Стулья обеденные прекрасно впишутся в любой интерьер - будь то классический или современный стиль. Они могут использоваться не только в обеденной зоне, но и в гостиной, офисе или кафе.

Эти стулья обладают не только привлекательным внешним видом, но и прочностью. Их конструкция изготовлена из качественных материалов, что гарантирует долговечность и надежность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота900 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасасталь, металл
  • Цветчерный, темно-серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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