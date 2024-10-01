Товар в корзине. Перейти
Стул барный Stark 014 - фото 1

Стул барный Stark 014

Артикул: CH-067-684
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул металлический Bistro Vintage
Фотография товара Стул металлический Bistro Vintage от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Вольт рогожка, синий
Фотография товара Стул Вольт рогожка, синий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота1090 мм
  • Высота до сиденья740 мм

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Барный стул Mint темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Барный стул Mint темно-бежевый

98
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул барный Ува S, венге/ бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ува S, венге/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 290
Оптовая цена

Стул барный Ува S, венге/ бежевый

50
Настоящее фото товара Стул барный ОРБИТА, белый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Стул барный ОРБИТА, белый / черный

36
В наличии 31 шт.
Фотография товара Барный табурет Кавагучи, велюр бордо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кавагучи, велюр бордо, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Барный табурет Кавагучи, велюр бордо

114
В наличии 29 шт.
Фотография товара Барный стул Амора, серый пластик, серая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Амора, серый пластик, серая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Барный стул Амора, серый пластик, серая кожа

36
В наличии 70 шт.
Фотография товара Стул барный Гарда серый бархат ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Гарда серый бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Стул барный Гарда серый бархат ножки золото

61
Фотография товара Барный стул Kuroda белый полимер / светлый мусс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Kuroda белый полимер / светлый мусс, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Барный стул Kuroda белый полимер / светлый мусс

46
В наличии 4 шт.
Фотография товара Барный стул Амаури графит / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Амаури графит / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Барный стул Амаури графит / черный матовый

31
Фотография товара Барный табурет Кален, зеленый велюр, золотое основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кален, зеленый велюр, золотое основание, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Барный табурет Кален, зеленый велюр, золотое основание

13
В наличии 35 шт.
Фотография товара Стул барный Элис, зеленый велюр, цвет основания хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Элис, зеленый велюр, цвет основания хром, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Стул барный Элис, зеленый велюр, цвет основания хром

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 511

Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, оливковый

46
New
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса круглая Zenith, произведённого компанией ChiedoCover
20 690
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса круглая Zenith

6
Фотография товара Стол деревянный Дилан бетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дилан бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Стол деревянный Дилан бетон

33
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Тележка для стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена

Тележка для стульев

38
Фотография товара Чехол на табурет, без поролона, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Чехол на табурет, без поролона, коричневый

32
New
Фотография товара Тележка лофт Colour от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Colour, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Тележка лофт Colour

7
Фотография товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена

Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, белый

14
В наличии 6 шт.
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
14 900

Тележка для малых прямоугольных столов

35
Фотография товара Чехол на барный стул, прямоугольная строчка, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на барный стул, прямоугольная строчка, серый, произведённого компанией ChiedoCover
954

Чехол на барный стул, прямоугольная строчка, серый

39
New
Настоящее фото товара Тележка из дерева Runner, произведённого компанией ChiedoCover
31 890
Оптовая цена

Тележка из дерева Runner

14

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Барный стул DUBAI темно-серый велюр, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул DUBAI темно-серый велюр, хром, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена

Барный стул DUBAI темно-серый велюр, хром

40
Фотография товара Барный стул Амора, черный пластик, черная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Амора, черный пластик, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Барный стул Амора, черный пластик, черная кожа

36
В наличии 27 шт.
Фотография товара Стул барный Белладжио серый бархат ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Белладжио серый бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Стул барный Белладжио серый бархат ножки золото

34
Распродажа
Фотография товара Барный стул Plato 1 dark brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Plato 1 dark brown, произведённого компанией ChiedoCover
от6 09015
7 100 ₽Оптовая цена

Барный стул Plato 1 dark brown

31
Распродажа
Фотография товара Барный стул Kreley ваниль в крапинку / светлый мусс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Kreley ваниль в крапинку / светлый мусс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 0906
3 285 ₽Оптовая цена

Барный стул Kreley ваниль в крапинку / светлый мусс

36
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул Алст бежевый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Алст бежевый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 29010
10 290 ₽Оптовая цена

Барный стул Алст бежевый / черный

35
В наличии 26 шт.
Фотография товара Барный стул Амаури темно-серый / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Амаури темно-серый / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Барный стул Амаури темно-серый / черный матовый

38
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Unity Aurora, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул барный Unity Aurora, черный

13
Фотография товара Стул барный Infinite Enchantment (комплект 2 шт), серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Infinite Enchantment (комплект 2 шт), серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул барный Infinite Enchantment (комплект 2 шт), серый, черный

12
NewРаспродажа
Настоящее фото товара Стул барный Temperate 025 м, произведённого компанией ChiedoCover
18 6909
20 390 ₽Оптовая цена

Стул барный Temperate 025 м

7

Товар в корзине

Стул барный Stark 014
Стул барный Stark 014
18 790
20 090 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 511

Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, оливковый

46
New
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса круглая Zenith, произведённого компанией ChiedoCover
20 690
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса круглая Zenith

6
Фотография товара Стол деревянный Дилан бетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дилан бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Стол деревянный Дилан бетон

33
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Тележка для стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена

Тележка для стульев

38