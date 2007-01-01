Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Rhythm, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Rhythm, хром
14 оценок
3 690
Стул Rhythm, хром - фото 1Стул Rhythm, хром - фото 2Стул Rhythm, хром - фото 3Стул Rhythm, хром - фото 4

Стул Rhythm, хром

Артикул: CH-069-484
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья550 мм
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Бестселлер в категории "стулья для посетителей". Стул для посетителей имеет широкую спинку и сидение. Представлен большой выбор обивки. Максимальная нагрузка - 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья600 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Цветхромированный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1200 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки2440 мм
  • Объём упаковки2.34 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

