Характеристики товара
Описание
Стул Рина отличается плавными линиями и эргономичной формой спинки. Его лаконичный
силуэт легко впишется в современный интерьер кухни, столовой или кафе. Модель выполнена в тёплом молочном оттенке обивки и дополнена ножками черного цвета — элегантное сочетание для любых пространств. Мягкое сиденье и спинка с наполнителем из поролона обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Высота сиденья от пола — 49 см, глубина — 40 см, что делает стул удобным как для ежедневных обедов, так и для рабочих или учебных зон.
Подходит в качестве обеденного стула, а также для кафе или переговорной. Каркас изготовлен из фанеры, устойчивые ножки — из прочного металла. Модель рассчитана на нагрузку до 120 кг. Стул не регулируется по высоте, но продуманная эргономика и устойчивость обеспечивают комфортную посадку. Обивка из велюра приятна на ощупь и хорошо очищается от загрязнений. Модель не требует сложной сборки и не занимает много места, не стопируется. Коричневый мягкий стул Рина станет практичным решением для обеденной зоны, кухни,и гостиной или кафе, а также отлично подойдёт для оформления современных офисов или переговорных.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина515 мм
- Глубина515 мм
- Высота775 мм
- Ширина сиденья475 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья310 мм
- Вес4.6 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал ножекметалл
- Цветбежевый, серый
- Обивкашенилл
- Каркасфанера
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки810 мм
- Высота упаковки470 мм
- Глубина упаковки610 мм
- Вес упаковки20.50 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Габариты упаковки для логистики810
- Изделия стопируютсяНет