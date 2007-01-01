Характеристики товара
Описание
Изысканность, комфорт и функциональность — всё это воплощает в себе стул Галлиос. Этот предмет мебели станет прекрасным дополнением к любому интерьеру, будь то дом или офис.
Стул изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает его прочность, надёжность и элегантность. Основа стула — стальная профильная труба размером 20х40 мм — обеспечивает прочность и долговечность всей конструкции, лёгкость и современный вид. Уникальный поворотный механизм на 360 градусов гарантирует максимальную свободу движений, делая стул незаменимым помощником в работе и общении. Сиденье изготовлено из фанеры и обито мягким пенополиуретаном, покрытым изысканным велюром, который дарит приятные тактильные ощущения. Эта комбинация материалов обеспечивает комфорт, долговечность и лёгкость в уходе.
Стул Галлиос— это не просто мебель, это элемент вашего стиля и образа жизни. Он привносит в интерьер нотку современности и комфорта, подчёркивая ваше стремление к качеству и удобству.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина670 мм
- Ширина530 мм
- Глубина670 мм
- Высота930 мм
- Вес7.2 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера, пластик, металл
- Допустимая нагрузка100
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Вес упаковки8.40 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет