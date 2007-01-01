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Стул Фантом

Артикул: CH-075-012
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

практичное решение для кафе, дома и ресторанов быстрого питания. Оригинальный дизайн придает интерьеру неповторимый образ. Специальная форма спинки позволяет вешать на нее сумки и вещи. Эргономичные изгибы для комфорта. Качественные материалы обеспечивают долговечность стула. Полимерный лак на спинке-сиденье защищает стул от повреждений и упрощает уход за ним. Хромированное покрытие каркаса устойчиво к мелким повреждениям. Заглушки на ножках компенсируют неровность пола. Фанерное основание в натуральных цветах дерева. Стулья можно сложить в стопки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья445 мм
  • Глубина сиденья390 мм

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Вес упаковки4.70 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стул Фантом
Стул Фантом
от 7 590
В корзине

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