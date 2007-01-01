Характеристики товара
Описание
практичное решение для кафе, дома и ресторанов быстрого питания. Оригинальный дизайн придает интерьеру неповторимый образ. Специальная форма спинки позволяет вешать на нее сумки и вещи. Эргономичные изгибы для комфорта. Качественные материалы обеспечивают долговечность стула. Полимерный лак на спинке-сиденье защищает стул от повреждений и упрощает уход за ним. Хромированное покрытие каркаса устойчиво к мелким повреждениям. Заглушки на ножках компенсируют неровность пола. Фанерное основание в натуральных цветах дерева. Стулья можно сложить в стопки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина550 мм
- Высота920 мм
- Ширина сиденья445 мм
- Глубина сиденья390 мм
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Вес упаковки4.70 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет