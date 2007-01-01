Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Авиана Вельвет, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Авиана Вельвет, синий
7 оценок
40 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло Авиана Вельвет, синий - фото 1Кресло Авиана Вельвет, синий - фото 2Кресло Авиана Вельвет, синий - фото 3Кресло Авиана Вельвет, синий - фото 4

Кресло Авиана Вельвет, синий

Артикул: CH-087-733
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота750 мм
  • Вес11 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Лилия, велюр бежевый Тедди 004 / салатовый Тедди 029, морилка белая
Фотография товара Полукресло Лилия, велюр бежевый Тедди 004 / салатовый Тедди 029, морилка белая от компании ChiedoCover.
Следующий Полукресло Лилия, велюр империя литл грин/Ламбре 02, старинный орех
Фотография товара Полукресло Лилия, велюр империя литл грин/Ламбре 02, старинный орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Низкое кресло Авиана Вельвет Синий с резными передними ножками и закругленной спинкой, украшенной объемной стежкой по верху, органично вписывается в интерьер жилых комнат и рабочих кабинетов. Дубовый каркас обеспечивает прочность изделия, а мягкая льняная обивка синего цвета, приятная на ощупь и для глаз, способствует полному расслаблению при отдыхе. Малый вес (9,5 кг) и колесики повышают мобильность модели, облегчают перемещение по квартире или частному дому.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота750 мм
  • Вес11 кг
  • Материаллен, массив березы
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 290
Оптовая цена

Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый

13
В наличии 23 шт.
Фотография товара Кресло Stels T Ткань Черный/Красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Stels T Ткань Черный/Красный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Кресло Stels T Ткань Черный/Красный

6
В наличии 10 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Гуччи, велюр Авелина 9981, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Гуччи, велюр Авелина 9981, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9903
7 190 ₽

Полукресло Гуччи, велюр Авелина 9981, каркас металл

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-A Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-A Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-A Grey

12
В наличии 39 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-433 MBN-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-433 MBN-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
от20 190
Оптовая цена

Кресло College CLG-433 MBN-A Black

8
Фотография товара Кресло офисное 007 NEW белый пластик, черная ткань, черная сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное 007 NEW белый пластик, черная ткань, черная сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена

Кресло офисное 007 NEW белый пластик, черная ткань, черная сетка

11
В наличии 81 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри, кожзам Гэлакси Бронз, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, кожзам Гэлакси Бронз, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190

Полукресло Шарри, кожзам Гэлакси Бронз, ножки бук

11
Фотография товара Кресло Клеон, велюр белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клеон, велюр белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло Клеон, велюр белый

10
Фотография товара Кресло офисное Cody Mesh, сетка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Cody Mesh, сетка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Кресло офисное Cody Mesh, сетка бежевая

7
В наличии 41 шт.
Фотография товара Кресло Tokane, белый букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tokane, белый букле, произведённого компанией ChiedoCover
от48 690
Оптовая цена

Кресло Tokane, белый букле

12

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59014
9 890 ₽

Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные

53
Распродажа
Фотография товара Стул барный Маллин, велюр Palermo gold 10, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Маллин, велюр Palermo gold 10, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19019
9 990 ₽

Стул барный Маллин, велюр Palermo gold 10, ножки металл

13
Фотография товара Стул Marinete, велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Marinete, велюр, черный

26
Фотография товара Стул Marinete, велюр, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Marinete, велюр, оранжевый

26
Настоящее фото товара Стул Rodeo wheel, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стул Rodeo wheel, светло-серый

10
В наличии 18 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от3 91034
5 850 ₽

Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза

452
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри

74
Настоящее фото товара Стул Terra Conus, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Стул Terra Conus, желтый

8
В наличии 2 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Фурла 230, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Фурла 230, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Фурла 230, ножки бук, морилка старинный орех

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Одди Оригинал Сквэр, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Оригинал Сквэр, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Одди Оригинал Сквэр, велюр, бежевый

15
В наличии 54 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Настоящее фото товара Кресло Колло, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Кресло Колло

45
Фотография товара Кресло обеденное Liberty Ткань Бургунди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Liberty Ткань Бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена

Кресло обеденное Liberty Ткань Бургунди

7
В наличии 13 шт.
Фотография товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена

Кресло обеденное Freedom Экокожа Черный

5
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло офисное Solid HD-005, ткань, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Solid HD-005, ткань, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
Оптовая цена

Кресло офисное Solid HD-005, ткань, черный

10
В наличии 198 шт.
Фотография товара Кресло офисное AL766, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное AL766, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Кресло офисное AL766, ткань

5
Фотография товара Кресло Dixon от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Dixon, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена

Кресло Dixon

11
Распродажа
Фотография товара Кресло Hug, светло-серый, экокожа, шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hug, светло-серый, экокожа, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
60 39020
74 990 ₽

Кресло Hug, светло-серый, экокожа, шенилл

12
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Кресло Corona, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
74 690

Кресло Corona, серый, черный

10
В наличии 2 шт.В пути 1293 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Барселона, светло-зеленый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Барселона, светло-зеленый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
88 09011
97 890 ₽

Кресло Барселона, светло-зеленый, бежевый

11
Фотография товара Кресло Ноотропик, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ноотропик, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Кресло Ноотропик, изумрудный

15

Товар в корзине

Кресло Авиана Вельвет, синий
Кресло Авиана Вельвет, синий
40 090
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59014
9 890 ₽

Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные

53
Распродажа
Фотография товара Стул барный Маллин, велюр Palermo gold 10, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Маллин, велюр Palermo gold 10, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19019
9 990 ₽

Стул барный Маллин, велюр Palermo gold 10, ножки металл

13
Фотография товара Стул Marinete, велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Marinete, велюр, черный

26
Фотография товара Стул Marinete, велюр, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Marinete, велюр, оранжевый

26

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности