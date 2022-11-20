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Стул Tolix голубой глянцевый

Артикул: CH-001-470
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас, ножки и сидение металлические, цвет голубой глянцевый.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота850 мм
  • Глубина сиденья350 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяметалл
  • Цветголубой

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