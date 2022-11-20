Характеристики товара
Описание
Каркас, ножки и сидение металлические, цвет голубой глянцевый.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Высота850 мм
- Глубина сиденья350 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяметалл
- Цветголубой
Каркас, ножки и сидение металлические, цвет голубой глянцевый.
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