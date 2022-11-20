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Стул вращающийся MANS бирюзовый x2

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Характеристики товара

Описание

Комплект из двух стульев. Стул MANS подходит для оформления интерьеров столовых, кухонь и гостиных, а также для дополнения к письменному столу.

Основа стула, ножки и спинка изготовлены из массива гевеи. Материал отличается прочностью и устойчивостью к действию влаги и перепадам температуры.

Мягкое сидение обеспечивает удобную посадку. Обивка выполнена из плотной натуральной ткани. Спинка стула повторяет анатомические изгибы тела, позволяя принимать естественную, не утомляющую позу.

Благодаря устойчивости массива гевеи к воздействию влаги и перепаду температур стул подходит для эксплуатации в разных типах помещений: на кухне и даче, в столовых и гостиных.
Дизайн изделия позволяет органично вписать его в большинство современных интерьеров, от популярного сегодня скандинавского до неоклассики.

Деревянный обеденный стул – беспроигрышный вариант для обустройства помещений в экостиле.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 68*60,7*48,5
Вес брутто: 17 кг
Объем: 0,2 м3

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина620 мм
  • Ширина сиденья610 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал каркасадерево
  • Обивкаткань
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияМалайзия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки680 мм
  • Высота упаковки607 мм
  • Глубина упаковки485 мм
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки17 кг

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