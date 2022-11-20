Характеристики товара
Описание
Комплект из двух стульев. Стул MANS подходит для оформления интерьеров столовых, кухонь и гостиных, а также для дополнения к письменному столу.
Основа стула, ножки и спинка изготовлены из массива гевеи. Материал отличается прочностью и устойчивостью к действию влаги и перепадам температуры.
Мягкое сидение обеспечивает удобную посадку. Обивка выполнена из плотной натуральной ткани. Спинка стула повторяет анатомические изгибы тела, позволяя принимать естественную, не утомляющую позу.
Благодаря устойчивости массива гевеи к воздействию влаги и перепаду температур стул подходит для эксплуатации в разных типах помещений: на кухне и даче, в столовых и гостиных.
Дизайн изделия позволяет органично вписать его в большинство современных интерьеров, от популярного сегодня скандинавского до неоклассики.
Деревянный обеденный стул – беспроигрышный вариант для обустройства помещений в экостиле.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 68*60,7*48,5
Вес брутто: 17 кг
Объем: 0,2 м3
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина610 мм
- Глубина620 мм
- Ширина сиденья610 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Вес7.5 кг
- Материал каркасадерево
- Обивкаткань
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсиний
- Страна изготовленияМалайзия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки680 мм
- Высота упаковки607 мм
- Глубина упаковки485 мм
- Объём упаковки0.20 м3
- Вес упаковки17 кг