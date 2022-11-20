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Стул вращающийся Mans коричневый 2 шт.

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Характеристики товара

Описание

Комплект из двух стульев. Стул MANS подходит для оформления интерьеров столовых, кухонь и гостиных, а также для дополнения к письменному столу.

Каркас и ножки из твердой породы древесины

Основа стула, ножки и спинка изготовлены из массива гевеи. Материал отличается прочностью и устойчивостью к действию влаги и перепадам температуры.

Эргономичный дизайн для максимального комфорта

Мягкое сидение обеспечивает удобную посадку. Обивка выполнена из плотной натуральной ткани. Спинка стула повторяет анатомические изгибы тела, позволяя принимать естественную, не утомляющую позу.

Симбиоз экологичности и практичности

Обеденный стул MANS:

  • выдерживает нагрузку до 120 кг;
  • не выделяет вредных веществ;
  • имеет небольшой вес;
  • отличается прочностью конструкции;
  • с функцией вращения сиденья на 360 градусов.
  • Находка для современных интерьеров

Благодаря устойчивости массива гевеи к воздействию влаги и перепаду температур стул подходит для эксплуатации в разных типах помещений: на кухне и даче, в столовых и гостиных.

Дизайн изделия позволяет органично вписать его в большинство современных интерьеров, от популярного сегодня скандинавского до неоклассики.

Деревянный обеденный стул – беспроигрышный вариант для обустройства помещений в экостиле.

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 68*60,7*48,5

Вес брутто: 17 кг

Объем: 0,2 м3

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина620 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветкоричневый

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