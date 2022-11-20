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Бра Lumion 4514/1W Vanessa - фото 1Бра Lumion 4514/1W Vanessa - фото 2Бра Lumion 4514/1W Vanessa - фото 3

Бра Lumion 4514/1W Vanessa

10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота265 мм
  • Ширина160 мм
  • Длина210 мм
  • Глубина210 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветкрасный, золотой

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