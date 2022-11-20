Характеристики товара
Описание
Лаконичный настенный светильник Scrumbel станет отличным дополнительным источником света в доме и впишется в любой интерьер в современном стиле. Плафон из матового стекла мягко рассеивает свет, создавая комфортное освещение. Металлический каркас в простой лаконичной форме дополняет воздушный дизайн всего бра. Светильник легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксируется на стене.
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 40 Вт.
- Общая мощность светильника 40 Вт.
- Напряжение 220V-240V
- Площадь освещения 5 м2
- Степень защиты IP 20
Основные характеристики
- Высота420 мм
- Ширина150 мм
- Длина200 мм
- Глубина50 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, черный