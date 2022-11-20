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Бра V1130-1W Violetta 1*E27*60W - фото 1Бра V1130-1W Violetta 1*E27*60W - фото 2

Бра V1130-1W Violetta 1*E27*60W

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Утонченный и лаконичный дизайн бра из коллекции Violetta выполнен в актуальном стиле модерн. Металлическое основание с резным узором подчеркнуто сдержанным стеклянным абажуром светлого оттенка. Большую изящность светильнику добавляет изогнутая ножка. Такой настенный светильник прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.

  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.
  • Напряжение 220-265v
  • Световой поток 350 Lm
  • Цветовая температура 4200K K
  • Площадь освещения 8 м2
  • Степень защиты IP 24

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 25*25*18

Вес брутто: 2

Объем: 0,01

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Основные характеристики

  • Высота180 мм
  • Ширина225 мм
  • Длина230 мм
  • Диаметр180 мм
  • Глубина225 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, серебряный

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