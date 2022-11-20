Характеристики товара
Описание
Утонченный и лаконичный дизайн бра из коллекции Violetta выполнен в актуальном стиле модерн. Металлическое основание с резным узором подчеркнуто сдержанным стеклянным абажуром светлого оттенка. Большую изящность светильнику добавляет изогнутая ножка. Такой настенный светильник прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
- Напряжение 220-265v
- Световой поток 350 Lm
- Цветовая температура 4200K K
- Площадь освещения 8 м2
- Степень защиты IP 24
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 25*25*18
Вес брутто: 2
Объем: 0,01
Основные характеристики
- Высота180 мм
- Ширина225 мм
- Длина230 мм
- Диаметр180 мм
- Глубина225 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, серебряный